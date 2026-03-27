Parma, conti in forte risalita: nel 2025 il rosso scende a 1,4 milioni e il pareggio di bilancio si avvicina

Parma, svolta nei conti sotto la gestione Krause: solo 1,4 milioni di rosso nel 2025 verso il traguardo del pareggio

Migliorano in modo significativo i conti del Parma targato Kyle Krause. Nella giornata di ieri il consiglio di amministrazione del club ducale – guidato dall’imprenditore statunitense dal 2020 e salito al 99,9% delle quote nel 2024 – ha approvato il progetto di bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, seguendo il modello dell’anno solare già adottato in Serie A da Sassuolo e Torino.

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Il documento contabile, come riportato nella nota ufficiale, evidenzia un risultato ante imposte positivo di 0,17 milioni e una perdita consolidata di 1,4 milioni, dato in netto miglioramento rispetto ai -63,3 milioni registrati al 31 dicembre 2024. Il patrimonio netto consolidato risulta positivo per 31,1 milioni, confermando un deciso cambio di passo nella gestione economica del club. «Il Consiglio ha registrato positivamente il risultato di esercizio e ringrazia la proprietà per il costante impegno che rende possibile l’attuazione dei piani societari», si legge nel comunicato.

Il trend, dunque, mostra un percorso di risanamento ormai evidente, frutto degli investimenti della proprietà e di una gestione più sostenibile. Un segnale importante per il futuro del Parma, che punta a consolidare la propria struttura economica mentre prosegue il progetto di crescita avviato con l’arrivo della famiglia Krause.