Parma, D’Aversa: «Vittoria meritata. Kulusevski? Giusto che rimanga qui»

Le parole di D’Aversa dopo Parma Frosinone tra il passaggio del turno in Coppa Italia e il destino di Kulusevski

Intervenuto a Rai Sport, Roberto D’Aversa ha commentato la prova offerta dal Parma in Coppa Italia contro il Frosinone, parlando anche del futuro di Kulusevski. Ecco le sue considerazioni.

«Non dovevamo sottovalutare l’impegno, siamo stati bravi a portare a casa il risultato, che tutto sommato credo sia stato meritato. Kulusevski? Non ho paura di perderlo. Per il suo bene credo sia meglio che rimanga qui per continuare a crescere, ha ancora grandi margini di miglioramento. Per il suo bene e quello dell’Atalanta è giusto che rimanga qui».