Il direttore sportivo del Parma ha fatto il punto della situazione in casa ducale. Il Parma aprirà la Serie A contro il Torino

Daniele Faggiano e il Parma a testa alta. Il direttore sportivo del Parma ha parlato a Tv Parma, dicendo la sua sul finale di stagione e anche sui mesi che hanno preceduto il ritorno in campo. Ecco le sue parole riportate da ForzaParma.it.

CAMPIONATO – «Mancano 12 gare difficili, ero preoccupato prima e lo sono messo. Cercheremo di fare come sempre, io e D’Aversa. Stringiamo i denti per centrare l’obiettivo».

ATTACCAMENTO – «Ci siamo preparati alla fitta frequenza di impegni. Magari ci saranno nuovi infortuni ma succederà anche agli altri. Sull’impegno dei giocatori in prestito metto due mani sul fuoco, d’altra parte noi siamo stati gli unici ad andare in ritiro e forse anche gli unici a tagliarci uno stipendio perché in molti casi gli altri club li hanno spalmati. Questo dimostra l’attaccamento di tutti alla causa crociata».