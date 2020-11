Gervinho è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Ecco le parole dell’attaccante ivoriano del Parma sul suo futuro

Gervinho ha parlato dal ritiro della Nazionale ivoriana. La freccia del Parma, in procinto di passare all’Inter negli scorsi mesi, si è espresso così sul suo futuro.

«L’obiettivo per il Parma è conquistare la salvezza il più velocemente possibile. Poi vedremo se avremo la capacità di raggiungere un posto in Europa. Per quanto riguarda il mio futuro, faremo il punto alla fine della stagione».