Iachini sul Parma: «Chi comprerà quel giocatore crociato avrà fatto un grande investimento»

Beppe Iachini, ex allenatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra crociata

L’ex allenatore del Parma, Beppe Iachini, ha parlato a Radio Kiss Kiss della squadra crociata e soprattutto dell’attaccante Bonny.

LE PAROLE – «Bonny è un ottimo investimento per chi lo prende. Bonny ha esordito con me a Parma a diciassette anni, ha fatto anche delle gare da titolare per farvi capire quanto lo stimi. È tra gli attaccanti più interessanti del campionato di A, in questi tre anni d’Italia è cresciuto già molto anche se tre anni fa aveva diverse qualità. Ha caratteristiche diverse da Osimhen, gli piace svariare e legare il gioco oltre che attaccare la profondità. Ha una discreta progressione, sa giocare tecnicamente con la squadra e poi ha margini di crescita ulteriore. Chi lo prende fa un ottimo investimento vista l’età e le qualità».