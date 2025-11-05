Parma, tegola per Cuesta: finito il 2025 per un giocatore. Cosa è successo e quando lo rivedremo in campo

Parma: l’infermeria si riempie, stop lungo per Circati. Il giocatore difficilmente rientrerà a disposizione prima del 2026.

In casa Parma continua a tenere banco la questione infortuni. L’infermeria crociata resta particolarmente affollata, e l’ultimo nome ad aggiungersi alla lista è quello di Alessandro Circati, uscito malconcio dall’ultima gara di campionato. Il giovane difensore italo-australiano ha riportato una distorsione alla caviglia destra, un problema che, secondo le prime valutazioni mediche, potrebbe rivelarsi più serio del previsto.

Gli esami strumentali svolti nelle ore successive alla partita avrebbero infatti evidenziato un sospetto interessamento del tendine, con tempi di recupero stimati attorno ai due mesi. Una notizia che preoccupa non poco l’ambiente gialloblù, visto il ruolo sempre più importante che Circati stava ricoprendo nella retroguardia del Parma. Il rischio concreto è che il difensore debba dire addio al campo per il resto del 2025, chiudendo così in anticipo la sua annata agonistica.

Un’assenza pesante per la squadra di Cuesta, che già nelle scorse settimane aveva dovuto fare i conti con diversi problemi fisici tra i suoi titolari. Il Parma dovrà quindi ridisegnare la propria linea difensiva.

Circati, classe 2003, si era imposto come uno dei prospetti più interessanti del club emiliano grazie a personalità, senso della posizione e capacità di impostare l’azione dal basso. Il suo infortunio arriva nel momento meno opportuno, proprio quando stava trovando continuità e maturità nelle prestazioni. Lo staff medico del Parma monitorerà costantemente la situazione, con l’obiettivo di recuperarlo completamente senza rischiare ricadute.

Intanto a Collecchio si lavora per recuperare anche altri elementi chiave della rosa. Pecchia spera di poter contare presto su un gruppo più completo per affrontare il prossimo ciclo di partite, particolarmente intenso. La gestione dell’emergenza sarà fondamentale per mantenere alta la competitività del Parma, che fin qui ha mostrato solidità e ambizione nel proprio percorso verso la promozione.

L’infortunio di Circati è dunque un duro colpo, ma anche un test di maturità per tutto l’ambiente gialloblù. Il Parma dovrà dimostrare di saper reagire alle difficoltà, confermando il carattere e la determinazione che hanno finora contraddistinto il cammino della squadra di Cuesta.