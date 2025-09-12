Parma, separazione consensuale con il CFO Valerio Casagrande dopo sette anni

Parma, adesso è ufficiale: separazione consensuale con il CFO Valerio Casagrande dopo sette anni. La nota del club

Dopo un sodalizio professionale durato sette anni, il Parma Calcio e il Chief Financial Officer (CFO) Valerio Casagrande hanno deciso di interrompere il loro rapporto di collaborazione. La notizia è stata ufficializzata dal club ducale attraverso un comunicato stampa, in cui si annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il dirigente. “Parma Calcio e Valerio Casagrande comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il Presidente Kyle Krause – imprenditore statunitense alla guida del club dal 2020 – e tutta la famiglia del Parma Calcio ringraziano Valerio per il prezioso lavoro svolto in questi anni e gli augurano un futuro professionale ricco di soddisfazioni”, si legge nella nota ufficiale.

Il profilo di Valerio Casagrande

Nato a Borgomanero (Novara) il 13 settembre 1977, Casagrande vanta una lunga esperienza nel settore finanziario e gestionale. Prima di approdare al Parma, ha ricoperto per sette anni il ruolo di Responsabile Finanza e Controllo di Gestione presso la Lega di Serie B, occupandosi della supervisione economica e del monitoraggio dei bilanci dei club partecipanti al campionato cadetto.

Il suo curriculum include incarichi di rilievo anche in ambito aziendale: è stato manager per Italmobiliare, holding finanziaria del gruppo Italcementi, consulente per Protiviti, società di consulenza americana specializzata in risk management, e revisore esterno per Deloitte, una delle principali multinazionali della revisione contabile.

Un addio che segna la fine di un ciclo

L’uscita di Casagrande rappresenta un passaggio significativo nella struttura dirigenziale del Parma Calcio, società che negli ultimi anni ha vissuto una fase di riorganizzazione sia sul piano sportivo che amministrativo. Durante il suo mandato, il dirigente ha contribuito alla gestione economico-finanziaria del club in un periodo caratterizzato da importanti sfide, tra cui il ritorno in Serie A e le successive stagioni in Serie B.

La separazione avviene in un momento cruciale per la squadra allenata da Cuesta, ex Juve tra le altre e oggi tecnico impegnato a riportare stabilità e competitività al gruppo.

Con la partenza di Casagrande, il Parma dovrà ora individuare un nuovo responsabile dell’area finanziaria, figura chiave per garantire solidità economica e supportare le ambizioni sportive del club.