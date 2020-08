Parma, svelata la terza maglia per la prossima stagione

Il Parma ha svelato attraverso la piattaforma Tik Tok la nuova terza maglia in vista della prossima stagione

Il Parma ha svelato la nuova terza maglia in vista della prossima stagione di Serie A. Il protagonista del video pubblicato sulla piattaforma Tik Tok è l’attaccante Roberto Inglese che ha presentato così la nuova maglia fluo.

La società torna al blu con le scritte gialle almeno per la terza maglia dopo due stagioni in nero in attesa di capire come saranno la storica divisa crociata e quella gialloblù. Di seguito il video della presentazione.