 Parma Udinese, le formazioni ufficiali: queste le scelte di Cuesta e Runjaic per il match del 'Tardini'
Parma News

Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

runjaic

Parma Udinese, le formazioni ufficiali. Cuesta e Runjaic hanno reso note le proprie scelte per il match delle 15. Ecco chi scenderà in campo

Altro match interessante in chiave salvezza quello fra Parma e Udinese. I Ducali arrivano da un momento sicuramente positivo e vogliono dare continuità a quanto fatto fino ad oggi. Per i bianconeri l’occasione di allontanarsi ancora di più dalla zona a rischio.

Parma: in attesa

Udinese: in attesa

