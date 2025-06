Parma, ufficiale l’arrivo di Nahuel Ordonez: ecco chi è l’argentino classe 2004 nuovo acquisto dei ducali

Parma, ecco il primo rinforzo per la prossima staggione: in arrivo dal Velez Sarsfield il classe 2004 Nahuel Ordonez

Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Christian Nahuel Ordonez, giovane centrocampista argentino classe 2004 proveniente dal Vélez Sarsfield. Ordonez, già noto nel panorama sudamericano, si unisce così alla squadra emiliana, pronta a rilanciare la propria rosa dopo la recente salvezza conquistata. Il centrocampista è stato definito dal club gialloblu come un talento dotato di grande personalità, capace di contribuire sia in fase offensiva che difensiva: con il Velez ha segnato un gol e fornito sei assist, distinguendosi soprattutto per la capacità di vincere duelli e contrasti, con numeri che lo rendono il più efficace tra i calciatori nati nel 2004 o successivamente nelle competizioni in cui ha giocato.

La trattativa, avviata a gennaio con l’acquisto e il contestuale prestito del giocatore al Velez, si è conclusa definitivamente con la salvezza del Parma in Serie B. La società ha versato nelle casse argentine 8,5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Ordonez ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al Parma fino al 30 giugno 2030, rappresentando una scommessa importante per il club, che punta a costruire un progetto a lungo termine con giovani di talento. L’arrivo del centrocampista si inserisce in un momento di rinnovamento per i ducali, che sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la partenza di Cristian Chivu.