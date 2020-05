Parto con Pardo – Bilbao e l’Athletic – VIDEO

Nella nuova puntata di “Parto con Pardo”, il telecronista di DAZN racconta l’Athletic Bilbao: squadra dal DNA unico

Nella nuova puntata del format di DAZN “Parto con Pardo”, Pierluigi Pardo vola verso Bilbao per raccontare la bellissima storia dell’Athletic.

«Bilbao rappresenta un mix perfetto di tradizione e innovazione. Qualche contatto con il resto d’Europa ci sono stati: le famiglie più abbienti mandavano i propri figli a studiare in Inghilterra e lì si apprese l’arte del football. Non è un caso che il Bilbao si chiami Athletic e non Atletico, in nome di quel legame così profondo con l’inglese».