Pasalic, parla l'agente: «Mercato? Atalanta club ambizioso, ma sul futuro...»

Le dichiarazioni dell’agente del giocatore dell’Atalanta Mario Pasalic su quello che sarà il suo futuro in termini di mercato

Marko Naletilic, agente del trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic, ha voluto parlare della situazione del suo “cliente” in termini di calciomercato. Rimarrà ancora a Bergamo il numero 88 nerazzurro?

LE PAROLE – «Mercato? La stagione non è ancora finita, e a fine si tireranno le proprie conclusioni. Stagione di alti e bassi, sono stati cambiati molti giocatori e il club ha preso giovani molto forti e promettenti. La stagione però è comunque positiva, si sta lottando per un piazzamento nelle coppe europee, vedremo come finirà. L’Atalanta è una squadra che lotta per obiettivi ambiziosi».