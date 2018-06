Javier Pastore è sbarcato a Roma. El Flaco è costato ai giallorossi 20 milioni di euro più bonus e prenderà 4 milioni netti a stagione. Domani la firma del contratto

Javier Pastore è sbarcato circa un’ora fa all’aeroporto di Ciampino. La Roma ha pagato 20 milioni di euro più 4 milioni di bonus al Paris Saint Germain per l’argentino, che sosterrà le visite mediche a Villa Stuart domani mattina dopo aver firmato ufficialmente il contratto. El Flaco avrà un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Pastore veste la maglia giallorossa grazie alla cessione di Radja Nainggolan all’Inter. Il club di James Pallotta per il belga ha ricevuto 24 milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Il centrocampista argentino è stato accolto in aeroporto da un gruppo decisamente nutrito di tifosi che hanno intonato cori per augurargli il ben arrivato.