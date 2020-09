Federico Pastorello, agente tra gli altri di Candreva, ha parlato della cessione dell’esterno alla Sampdoria

«Candreva è molto motivato per la Sampdoria. Anche se è stato un po’ brusco il modo in cui gli è stato comunicato che doveva andare via dall’Inter. Ma senza far polemica giriamo pagina. Con Ranieri farà grandi cose».