Paura Roberto Carlos, l’ex terzino brasiliano di Real Madrid e Inter operato al cuore durante una vacanza! Intervento complesso, ma ora sta bene

Paura Roberto Carlos, l’ex terzino brasiliano si è operato al cuore: intervento complesso per una complicazione, ma ora sta bene

Grande apprensione per Roberto Carlos, leggenda del calcio mondiale e indimenticato terzino sinistro dall’inconfondibile mancino. L’ex difensore, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter nella stagione 1995-96, è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale in Brasile a causa di un improvviso problema cardiaco.

A ricostruire l’accaduto è stato il quotidiano spagnolo AS, secondo cui la scoperta della patologia è avvenuta in maniera del tutto casuale. Roberto Carlos si era infatti sottoposto a controlli medici di routine per monitorare un piccolo coagulo di sangue a una gamba, ma gli accertamenti successivi – in particolare una risonanza magnetica – hanno evidenziato un’anomalia al cuore. Da qui la decisione dei medici di procedere con un ricovero immediato e un intervento chirurgico.

L’operazione, sempre secondo AS, si è rivelata più complessa del previsto. Inizialmente programmata per una durata di circa 40 minuti, si è infatti prolungata a causa di una complicazione emersa durante l’intervento, facendo crescere ulteriormente la preoccupazione tra familiari e tifosi. Fortunatamente, però, l’allarme è rientrato: l’ex stella del Real Madrid è ora fuori pericolo e resta sotto stretta osservazione medica per precauzione.

A rassicurare tutti è stato lo stesso Roberto Carlos, raggiunto telefonicamente dai media spagnoli. L’ex terzino ha confermato di sentirsi bene e di aver superato il momento più delicato, ringraziando medici e staff sanitario per la tempestività e la professionalità.

LE PAROLE DI ROBERTO CARLOS – «Ora sto bene».