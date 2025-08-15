Pavard Inter, corteggiato dal Lille, il difensore dei nerazzurri nel mirino della Ligue 1: le ultime

Pavard Inter, nuova pretendente in Francia per il difensore ex Bayern Monaco: le ultime trattative dei nerazzurri in uscita

Il mercato internazionale guarda con attenzione alla difesa dell’Inter. Secondo quanto riportato da FootMercato, il Lille avrebbe messo gli occhi su Benjamin Pavard, difensore centrale e campione del mondo con la Francia nel 2018. Dopo aver completato l’acquisto di Diego Carlos dall’Aston Villa, i francesi cercano un rinforzo di esperienza per la retroguardia e il profilo del classe 1996 ex Bayern Monaco sembra perfetto per le loro esigenze.

Arrivato a Milano nell’estate 2023, Pavard si è rapidamente imposto come uno dei pilastri della linea difensiva nerazzurra. Apprezzato per la sua versatilità, può ricoprire sia il ruolo di centrale in una difesa a tre sia quello di terzino destro in un reparto a quattro. L’esperienza maturata in Bundesliga e con la nazionale francese lo rende un elemento di grande affidabilità, capace di gestire partite di alto livello sia in campionato sia in competizioni europee.

Nonostante l’interesse concreto del Lille, la trattativa si presenta complessa. L’Inter considera Pavard una pedina chiave per il proprio assetto difensivo, soprattutto in una fase delicata della stagione. Il contratto del giocatore lo lega ai nerazzurri per diversi anni, rendendo necessario un investimento significativo per convincere la società a cederlo.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le richieste di altri club internazionali. Su Pavard avrebbero già chiesto informazioni Galatasaray e NEOM, segno che il francese resta un obiettivo appetibile sul mercato. I turchi cercano rinforzi di esperienza europea, mentre la squadra saudita è pronta a proporre un ingaggio importante per assicurarsi il giocatore.

La decisione finale spetta all’Inter: senza un’offerta di alto livello, la società guidata da Cristian Chivu sembra intenzionata a trattenere Pavard, considerandolo essenziale per le ambizioni stagionali. Il Lille resta vigile, pronto a intervenire solo in caso di apertura al dialogo, consapevole che assicurarsi il francese richiederà una trattativa di grande profilo.