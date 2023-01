Pavlovic sulla Juve: «È il top, ne parlo spesso con Vlahovic»

Le parole di Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Red Bull Salisburgo, su un possibile passaggio alla Juventus

Strahinja Pavlovic, difensore del Red Bull Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un possibile futuro alla Juventus.

PAROLE – «Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte della Juventus, però io non sono mai stato a Torino. La Juve è un top club. È sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a una società del genere, ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo: vogliamo far bene in campionato, Coppa ed Europa League. Vedremo cosa mi riserverà il futuro. Vlahovic è un mio grande amico, parliamo tanto. In nazionale abbiamo trascorso molto tempo insieme. È sempre una gioia giocare con lui. Auguro a Dusan di rimettersi in forma il prima possibile: la Juve ha bisogno di Vlahovic».