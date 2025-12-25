Pavoletti Cagliari, l’attaccante sempre più vicino ad appendere gli scarpini a chiodo! Si avvicina la fine di un’era dei sardi, mentre si pensa al nuovo percorso per il futuro

Pavoletti Cagliari, il capitano riflette sul ritiro: vicina la fine di un’era per il club sardo! Possibile ultima stagione e futuro nel club

Arrivano aggiornamenti significativi sul futuro di Leonardo Pavoletti, capitano del Cagliari e simbolo di un’intera epoca rossoblù. L’attaccante classe 1988, protagonista per anni dentro e fuori dal campo, si avvicina sempre più alla conclusione della sua carriera da calciatore professionista. Una decisione maturata nel tempo, legata a valutazioni personali e fisiche, che potrebbe portarlo a salutare definitivamente il calcio giocato al termine della stagione in corso.

Parlare di Pavoletti significa raccontare una parte fondamentale della storia recente del Cagliari. Attaccante di grande carisma, forte nel gioco aereo e decisivo nei momenti chiave, il capitano ha rappresentato un punto di riferimento costante per compagni e tifosi. I suoi gol, spesso pesantissimi, e l’attaccamento viscerale alla maglia lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili e rispettati della piazza rossoblù.

Nel corso degli anni, nonostante infortuni importanti e il naturale avanzare dell’età, Pavoletti non ha mai fatto mancare il proprio contributo al gruppo, mettendo sempre la squadra davanti a tutto. Un atteggiamento che ha incarnato alla perfezione i valori di sacrificio, identità e appartenenza che il Cagliari considera fondanti.

Secondo quanto filtra dall’ambiente, quella attuale potrebbe essere davvero l’ultima stagione in campo per il capitano. Una scelta che appare sempre più probabile e che, se confermata, verrebbe accompagnata dal massimo rispetto e dalla gratitudine del club e dei tifosi. La società è pienamente consapevole del peso simbolico di Pavoletti e intende gestire questo passaggio con attenzione e sensibilità.

Il possibile addio al calcio giocato, però, non coinciderebbe con un distacco dal mondo Cagliari. Al contrario, per Pavoletti potrebbe aprirsi un futuro all’interno della società, in un ruolo dirigenziale o di rappresentanza. La profonda conoscenza dell’ambiente, il legame con la piazza e una leadership naturale lo rendono un profilo ideale per continuare a essere una figura centrale del progetto rossoblù anche lontano dal campo, ma sempre con la stessa passione.