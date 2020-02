Pay TV pirata, denunciate 223 persone: è la prima volta in Italia

Pay TV pirata, individuate 223 persone che utilizzavano i sistemi illegali. In caso di condanna ci sarà la confisca degli strumenti

Per la prima volta in Italia sono stati denunciati dei cittadini che hanno utilizzato abbonamenti alle pay tv non legali. Come riportato da Repubblica, ben 223 persone sono state individuate e sono state denunciate dal Nucleo speciale beni e servizi.

In caso di condanna, come prevede la legge sul diritto d’autore, ci sarà la confisca dei computer, degli smartphone o dei televisori. Si rischia inoltre la reclusione fino agli otto anni e una multa fino a 25.000 euro.