Pedullà polemico: «Siamo alle comiche! In Serie C vogliono fare gli esperimenti e intanto falliscono i club. Ora bisogna...»

Pedullà, noto giornalista, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui fallimenti di Taranto e Turris: non senza qualche polemica

Sul suo profilo X, Alfredo Pedullà ha voluto rilasciare qualche opinione sulla Serie C e sui fallimenti di Taranto e Turris.

LE PAROLE – «Escluso il Taranto, esclusa la Turris. La notizia di ieri era quella di voler sperimentare il Var a chiamata in Serie C: le comiche. Con il morto in casa pensavano agli esperimenti. Ora qualcuno deve andare a casa, in un Paese normale il campionato andrebbe fermato. E gli avvocati lavorerebbero molto»