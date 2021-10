Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Cagliari

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «I tre punti hanno un peso importante, come tutte le partite. Non si era messa bene, nonostante avessimo fatto ottime cose secondo me. Nella ripresa abbiamo messo più intensità e si è visto».

GRUPPO – «Ce lo dirà il tempo e i risultati che otterremo, non siamo un gruppo ma una famiglia che punta a migliorarsi di più, questa è la risposta alle cose brutte che sono state dette in settimana, ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo giocato bene con il Napoli e oggi abbiamo vinto».

GOL – «Sono in debito perché tutti mi dicono che non so battere le punizioni, uno ci prova e vediamo».