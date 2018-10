Pellegrini sul derby di Milano: «Sarei contento se lo decidesse un giovane»

Il centrocampista classe ’96 ha augurato ai suoi giovani compagni di nazionale di essere protagonisti nel prossimo derby

Lorenzo Pellegrini si è ripreso la Roma, dopo un inizio di stagione titubante. Un derby da 8 in pagella che gli ha fatto scalare le gerarchie del centrocampo di Di Francesco: un gol di tacco e tre assist nelle partite con Lazio, Viktoria Plzen e Empoli. Intervistato a Sky Sport, il classe ’96 ha detto la sua sul derby di Milano di domenica sera. «Mi auguro che sia un giovane a deciderlo, uno dei miei compagni che giocano nell’Inter o nel Milan. È sempre bello vedere un ragazzo fare bene in una gara così importante, spero di vedere una bella gara». Un bell’auspicio per i vari Cutrone, Romagnoli e Politano in particolare, questi ultimi due anche ex compagni ai tempi delle giovanili giallorosse o del Sassuolo.