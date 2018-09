Lorenzo Pellegrini subentra a Javier Pastore e replica le sue magie contro Frosinone e Atalanta. 1-0 Roma nel Derby, nel segno di Mancini

La Roma ha la sua nuova arma segreta. Per la squadra di Di Francesco è ormai passato di moda il fronte del piede per segnare: si segna solo di tacco. Dopo la magia di Pastore contro il Frosinone, quando l’ex Psg ha replicato il gol di tacco contro l’Atalanta, ci ha pensato Pellegrini a continuare la tradizione. E pensare che proprio il classe ’96 aveva sostituito l’argentino al 36′ per un problema al polpaccio. Dopo una spizzata di Dzeko, Luiz Felipe si scontra con El Shaarawy che a sua volta capitola su Strakosha: il portiere albanese perde la palla e Pellegrini di tacco insacca a porta vuota.

Ancora un colpo di tacco, ancora in un derby, ancora per l’1 a 0 della Roma. Non devono essere contenti i tifosi laziali dopo aver rivisto l’incubo di Amantino Mancini, che nel 2003 firmò proprio la prima rete del derby con uno straordinario tacco al volo su assist di Cassano. La storia si ripete e stavolta è Lorenzo Pellegrini a portare avanti i giallorossi con una magia. Nel segno della tradizione o dell’attualità c’è solo una certezza: per la Roma quest’anno il “Daje de tacco” cantato da Alvaro Amici sarà più attuale che mai.