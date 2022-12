Per passare l’Argentina ha dovuto vincere 3 volte

Olanda Argentina è stata una partita infinita in cui l’Albiceleste ha dovuto vincere ben tre gare in una: l’analisi

Argentina-Olanda è terminata 6-5 ai rigori ed è stata una partita infinita. Nella quale l’Albiceleste per passare ha dovuto vincere 3 volte perché nelle prime due non è bastato.



1) La prima vittoria. Fino all’ultimo minuto della partita, ovvero il decimo di extra-time di una gara infinita già nei tempi regolamentari, l’Argentina stava prevalendo per 2-1. In una sfida dove le occasioni erano state poche e tutte tradotte in gol. Fino all’ultimo calcio di punizione per l’Olanda, con diabolico schema, che ha mandato in fumo la prima vittoria.



2) La seconda vittoria. Che strani supplementari. Il primo senza che capitasse nulla. Il secondo, con un’Argentina che ha vinto ai punti, con un finale nel quale la rete sembrava matura, fino al palo colpito da Fernandez. Una vittoria rimandata, ma che forse ha regalato un po’ più di consapevolezza e autostima al momento dei rigori.



3) La terza vittoria. Quella definitiva, ai rigori, non senza accadimenti incredibili anche qui, con un doppio vantaggio eroso alla fine e Lautaro bravo a trasformare l’ultima incombenza. Ma per vincere i Mondiali, l’Argentina dovrà vincere ogni volta 3 partite in una?