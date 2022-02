Cagliari, Pereiro: «Ho sentito la fiducia di Mazzarri. Idolo? Recoba, il 20 per lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gaston Pereiro si è raccontato in un’intervista tra vita privata e vita professionale: le dichiarazioni del giocatore del Cagliari

Gaston Pereiro, attaccante del Cagliari, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:

SUAREZ – «A 16 anni andai per una settimana lì, in Inghilterra, per una sorta di interscambio. Ero al Nacional di Montevideo e rimasi lì per una settimana ad allenarmi. Ma soprattutto conobbi Luis Suarez che mi regalò la sua maglia».

TREQUARTISTA – «Mi definisco un trequartista. L’assist mi piace, ma fare il gol è il massimo. Difendere non mi piace, mi piace attaccare. Ma sto provando a rincorrere l’uomo».

MAZZARRI – «Ho sentito la sua fiducia. E avevo bisogno proprio di questo, ora sto trovando la continuità. E per me era fondamentale. Non ci sono segreti. A Bergamo con la doppietta c’è stata la svolta. So che in Serie A serve la tattica. Io amo giocare insieme ad un’altra punta».

RECOBA – «Lo guardavo in tv, faceva delle cose pazzesche, anche i gol da corner. Il suo sinistro mi affascinava. Poi ho avuto la fortuna di giocarci quando lui stava chiudendo la carriera ed è stato troppo importante per me. Mi ha aiutato tanto, mi sono allenato con lui a calciare. Ho preso il numero 20 perché lo ha portato lui».

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24