Perez non ci sta: «Benzema fuori dalla Nazionale francese? Uno spreco incredibile»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, si è scagliato contro il ct Deschamps che continua a tenere fuori Karim Benzema dalla Nazionale francese. Le sue parole a ‘Europe 1’

«È un caos totale, uno spreco incredibile. Privarsi della presenza di uno dei migliori giocatori del mondo è una situazione che nessuno può capire. Io tengo a sottolineare il suo comportamento che è stato sempre esemplare. È molto apprezzato dai suoi compagni di squadra. Benzema rappresenta valori come professionalità, impegno, umiltà. Ci tengo a precisare che Benzema non è mai stato espulso dal campo. Siamo molto orgogliosi di lui. Tutto quello che posso dire di Karim è ragazzo positivo. Ecco perché non capisco perché non gioca nella squadra della Francia»