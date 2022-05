Perinetti: «Juventus, una stagione sicuramente non positiva»

Le parole in esclusiva a Juventusnews24 di Giorgio Perinetti: «Non resta che attendere che questa diventi la squadra di Allegri»

Giorgio Perinetti ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 sulla stagione dei bianconeri. Di seguito un estratto della sua intervista.

Qual è il suo giudizio sulla stagione della Juventus che si è da poco conclusa?

«E’ stata sicuramente una Juventus non positiva. Siamo abituati a ben altre annate da parte dei bianconeri, che hanno concluso tra l’altro senza trofei e quindi non può esserci un giudizio positivo. Chiaramente è stato anche un anno di assestamento, con il ritorno di Allegri e vari rinnovamenti all’interno della rosa. L’infortunio di Chiesa ha pesato molto, ma è chiaro che non possa essere un’attenuante. La Champions è stata raggiunta con meno difficoltà rispetto a quando c’era in panchina Pirlo e questo è un punto a favore. Ora non resta che attendere che questa diventi la squadra di Allegri in tutto e per tutto e il giudizio finale lo daremo l’estate prossima».

CONTINUA A LEGGERE JUVENTUSNEWS24