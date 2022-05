Perinetti: «Pioli ha fatto un lavoro straordinario sul campo e Maldini...»

Le parole del dirigente sportivo sul Milan e la volata scudetto: «Erano probabilmente la terza squadra nelle valutazioni ad inizio stagione»

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato su TMW Radio della stagione dei rossoneri. Di seguito le sue parole.

«Se non dovessero vincere sarebbe per un punto, hanno già fatto un’impresa strepitosa. Erano probabilmente la terza squadra nelle valutazioni ad inizio stagione. Pioli ha fatto un lavoro straordinario sul campo e Maldini si è dimostrato, oltre che simbolo e icona, un dirigente provveduto grazie anche all’aiuto di Massara, uno che non vuole fare il personaggio ed è di una competenza assoluta. Vorranno far crescere tassello su tassello la squadra, ma dovranno consolidare alcune situazioni e respingere offerte per Leao».