Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno. Ibrahimovic a parte: ecco quando torna

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento odierno.

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, hanno lavorato a parte i soliti nomi compreso Ibrahimovic. Lo svedese si unirà domani al resto del gruppo per la seduta tattica in vista dell’Atalanta