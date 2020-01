Perotti: «Non dobbiamo cercare alibi. Giovedì in campo con un’altra testa» – VIDEO

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista Diego Perotti, intervenuto nel post partita di Roma Juventus – VIDEO

(Dalla nostra inviata allo Stadio Olimpico, Jessica Reatini) – La sconfitta della Roma contro la Juventus non è piaciuta a Diego Perotti, autore del gol giallorosso. Il giocatore vuole lasciarsi alle spalle il KO coi bianconeri e guardare alla prossima sfida.

«Non dobbiamo cercare alibi. Giovedì dovremo andare in campo con un’altra testa», ha dichiarato il giocatore in zona mista dopo il triplice fischio. L’obiettivo è il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma.