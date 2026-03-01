Ultime Notizie
Pescara, Insigne capitano e alla prima da titolare contro il Palermo: l’ultima volta in biancazzurro 14 anni fa! La romantica storia dell’attaccante
Pescara, Insigne è stato capitano e ha vissuto la prima partita da titolare contro il Palermo: l’ultima volta in biancazzurro 14 anni fa
La rincorsa verso un piazzamento utile per la post-season si fa sempre più serrata. Con sette punti da recuperare per agganciare l’agognata zona playoff, il Pescara ha davanti a sé una sola strada percorribile: osare, gettare il cuore oltre l’ostacolo e sperare in una rimonta che, classifica alla mano, appare oggi quasi proibitiva.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Per tentare l’impresa sportiva nel delicato incrocio della 27ª giornata di Serie B contro il Palermo, la squadra abruzzese ha deciso di affidarsi al talento purissimo del suo nuovo e acclamato uomo simbolo: Lorenzo Insigne. Arrivato in riva all’Adriatico durante l’ultima sessione del mercato invernale dopo un periodo trascorso nella lista degli svincolati, il giocatore si è ripreso la scena dal primo minuto.
Il ritorno nell’undici iniziale dopo quasi un anno
La scelta di lanciare Insigne dall’inizio rappresenta un evento molto atteso dalla tifoseria. Dopo aver collezionato due spezzoni di gara da subentrato contro Catanzaro e Venezia, l’attaccante ritrova una maglia da titolare a quasi un anno di distanza dall’ultima volta in assoluto.
Per ritrovare una sua presenza dal fischio d’inizio in un match ufficiale, infatti, bisogna risalire al 1° giugno 2025, quando scese in campo nella sfida di MLS tra il suo ex club, il Toronto FC, e lo Charlotte (partita terminata con una sconfitta per 0-2 per la franchigia canadese).
Un tuffo nel passato: l’ultima da titolare con Zeman
Se si guarda esclusivamente alla storia del club biancazzurro, il dato assume contorni decisamente romantici e nostalgici. L’ultima partita da titolare di Insigne con la maglia del Pescara risale a quattordici anni fa: era il 26 maggio 2012.
In quell’indimenticabile occasione, gli abruzzesi superarono la Nocerina per 1-0 in un clima di festa totale, avendo già la promozione in Serie A aritmeticamente in tasca. A guidare quella spettacolare e irripetibile formazione c’era Zdenek Zeman. Oggi, a distanza di anni, la piazza spera che la classe dell’attaccante possa riaccendere il sogno promozione.
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...