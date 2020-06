Pezzella: «Il rigore non c’è mai, VAR va usato bene» – VIDEO

German Pezzella, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match con la Lazio

«La sensazione è la stessa per tutti, abbiamo fatto una grande partita e non abbiamo sofferto. Ci sono degli episodi che non vanno bene, la tecnologia è per aiutare e va usata per bene. Ce ne andiamo via da qui senza niente».

ARBITRAGGIO – «Se v’è uniformità va bene, sennò no. C’è questo rigore non c’è mai, casca prima di andare verso il portiere. Prima dello stop il mister era arrivato da poco, avevamo provato subito a capire i suoi metodi. Abbiamo creato tanto, ci è mancata la cattiveria per chiudere il match».