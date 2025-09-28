Pio Esposito, primo gol in Serie A: un momento storico per l’Inter e per la famiglia Esposito

Inter, Pio Esposito entra nella storia: il gol al Cagliari lo porta tra i 4 marcatori italiani più giovani di sempre in nerazzurro

Il gol segnato da Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, non è soltanto una gioia personale e familiare, ma rappresenta anche un piccolo pezzo di storia per il club nerazzurro. Con la rete realizzata contro il Cagliari, il giovane centravanti è infatti diventato il quarto calciatore italiano nato negli anni 2000 più giovane a segnare in Serie A con la maglia dell’Inter.

Una classifica speciale di giovani marcatori nerazzurri

Secondo i dati raccolti da Sky Sport, davanti a lui ci sono tre nomi che evocano ricordi importanti per i tifosi interisti.

Sebastiano Esposito – fratello maggiore di Pio, oggi attaccante del Cagliari – che trovò il gol a soli 17 anni e 172 giorni.

– fratello maggiore di Pio, oggi attaccante del Cagliari – che trovò il gol a soli 17 anni e 172 giorni. Mario Balotelli , attaccante cresciuto anche lui ad Appiano Gentile, che andò a segno a 17 anni e 238 giorni, diventando una delle più grandi promesse del calcio italiano.

, attaccante cresciuto anche lui ad Appiano Gentile, che andò a segno a 17 anni e 238 giorni, diventando una delle più grandi promesse del calcio italiano. Marco Davide Faraoni, difensore e centrocampista classe 1991, che firmò la sua prima rete in nerazzurro a 20 anni e 74 giorni.

Con il gol arrivato a 20 anni e 91 giorni, Pio Esposito si inserisce in questa speciale graduatoria, confermando una tradizione familiare che lega il cognome Esposito ai colori nerazzurri.

Un gol dal valore simbolico

Il giovane attaccante, già lanciato da Cristian Chivu – ex difensore rumeno e oggi allenatore della Primavera interista – durante il Mondiale per Club, ha trovato continuità di prestazioni e ora anche il primo sigillo in Serie A. Segnare davanti al fratello Sebastiano, avversario con la maglia del Cagliari, ha reso il momento ancora più speciale e carico di significato.

La rete, arrivata all’82’ minuto della sfida all’Unipol Domus, ha chiuso definitivamente la partita dopo l’iniziale vantaggio firmato da Lautaro Martínez, capitano e leader offensivo dell’Inter. Un gol liberatorio, che mette fine a settimane di attesa e che potrebbe aprire una nuova fase della carriera di Pio Esposito.

L’eredità e il futuro

Questo dato statistico conferma come l’Inter continui a investire sui giovani italiani, offrendo spazio e fiducia a talenti che possono rappresentare il futuro del club e della Nazionale. Per Pio Esposito, il cammino è appena iniziato: i tifosi nerazzurri sognano che questa prima rete sia soltanto l’inizio di una lunga serie di successi.