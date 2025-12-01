Pio Esposito entusiasta: «Contento per aver vinto il Golden Boy 2025. Voglio raggiungere quell’obiettivo»

Il giovane talento nerazzurro Pio Esposito, fresco di assist decisivo e premiato come Best Italian Golden Boy 2025

Pio Esposito continua a prendersi la scena del calcio italiano. Reduce dal brillante ingresso in Pisa-Inter, dove ha servito l’assist decisivo che ha cambiato la partita, il giovane centravanti nerazzurro ha aggiunto oggi un nuovo tassello alla sua crescita: la vittoria del premio Best Italian Golden Boy 2025. Un riconoscimento prestigioso che conferma quanto il nome di Pio Esposito sia ormai entrato stabilmente tra i più luminosi del panorama giovanile europeo. La premiazione si è svolta al Museo dell’Automobile di Torino, dove il classe 2005 ha parlato con la semplicità e la maturità che lo contraddistinguono.

La prima dedica di Pio Esposito è stata rivolta alla famiglia, che lo ha accompagnato passo dopo passo nella sua crescita. «Ci tengo a ringraziare la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto. Lo dedico a loro e alle persone che hanno fatto sacrifici per me. Questo premio significa tanto, è una tappa importante da cui continuare». Un messaggio che racconta non solo il talento, ma soprattutto la gratitudine e l’umiltà con cui sta affrontando il suo percorso.

Inevitabile il paragone con Christian Vieri, uno dei bomber più iconici della storia nerazzurra. Pio Esposito, però, mantiene i piedi per terra: «Sicuramente sono onorato, ma lascio i paragoni agli altri. Io mi impegno ogni giorno». La sua attenzione rimane focalizzata sul lavoro quotidiano, senza lasciarsi trascinare dalle analogie ingombranti.

Il sogno azzurro è un’altra fonte di forte motivazione per Pio Esposito: «La Nazionale è il sogno di ogni bambino. Quando penso a quella maglia mi viene la pelle d’oca. È un’emozione che non si spiega a parole». Un sentimento che conferma la fame e la serietà del giovane attaccante.

L’impatto con l’Inter, dopo l’esperienza in Serie B, non è stato semplice. «Arrivare dalla Serie B allo spogliatoio della squadra finalista di Champions mi metteva ansia. Ma il gruppo è fantastico, mi hanno messo tutti a mio agio». Anche qui emerge la forza del collettivo e la capacità di Pio Esposito di integrarsi rapidamente.

Quanto alla pressione, il centravanti sorride: «Fastidio no, è il mio sogno. È giusto avere responsabilità se giochi con l’Inter e l’Italia». Parole che descrivono perfettamente lo spirito di Pio Esposito, un ragazzo determinato, consapevole e pronto a conquistare il suo futuro.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A