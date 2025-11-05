Pio Esposito, quale sarà il futuro dell'attaccante interista? Il ragazzo fa subito chiarezza - Calcio News 24

Il giovane attaccante nerazzurro Pio Esposito, fresco vincitore del premio “Best Italian Golden Boy”, parla del suo percorso e del legame con l’Inter.

Nel Matchday Programme dedicato alla sfida di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, a prendersi la scena è stato Pio Esposito, il talentuoso centravanti nerazzurro che sta attirando sempre più attenzioni. A soli 19 anni, il giovane attaccante — fresco vincitore del prestigioso premio Best Italian Golden Boy — ha raccontato la sua crescita dentro e fuori dal campo, offrendo uno sguardo sincero sul suo percorso e sui valori che lo guidano ogni giorno.

Parlando del suo debutto e dei primi insegnamenti ricevuti, Pio Esposito ha voluto ricordare con gratitudine il suo primo allenatore all’Inter, Davide Aggio:

«Credo che la lezione più importante sia stata quella di capire cosa significhi far parte di un club come l’Inter. Fin da subito ci è stato insegnato quanto sia fondamentale comportarsi con rispetto e professionalità, perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale.»

Uno dei legami più forti della sua giovane carriera è quello con Cristian Chivu, tecnico con cui ha condiviso diverse tappe della crescita professionale. Pio Esposito ha raccontato:

«Con Chivu ho un rapporto bellissimo. Siamo cresciuti insieme, ognuno nel proprio ruolo. Dalla mia esperienza nell’U14 fino alla Primavera e poi in Prima Squadra, ci siamo ritrovati più volte. Mi ha responsabilizzato molto, anche con la fascia da capitano. È una persona che stimo profondamente.»

Durante l’intervista, Pio Esposito ha parlato anche del legame con i fratelli Sebastiano e Salvatore, entrambi calciatori professionisti, rivelando cosa ammira di loro:

«Da Salvatore prenderei la visione di gioco, da Sebastiano la facilità del primo controllo orientato.»

Il giovane attaccante nerazzurro ha poi sottolineato l’importanza della determinazione nel suo percorso:

«La voglia di lavorare è ciò che ha fatto la differenza per me. Non mi sono mai fermato, e la crescita fisica avuta durante l’esperienza allo Spezia mi ha aiutato moltissimo.»

Determinazione, umiltà e senso di appartenenza sono i tratti che contraddistinguono Pio Esposito, oggi considerato una delle promesse più brillanti del calcio italiano. La sua storia all’Inter è solo all’inizio, ma il suo atteggiamento e la maturità dimostrata lasciano presagire un futuro luminoso.

Con la sua grinta e la sua dedizione, Pio Esposito rappresenta perfettamente lo spirito dell’Inter: lavorare in silenzio, credere nei propri mezzi e non smettere mai di sognare.