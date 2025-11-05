Pio Esposito, quale sarà il futuro dell'attaccante interista? Il ragazzo fa subito chiarezza - Calcio News 24

Inter News
Pio Esposito, quale sarà il futuro dell’attaccante interista? Il ragazzo fa subito chiarezza
Il giovane attaccante nerazzurro Pio Esposito, fresco vincitore del premio “Best Italian Golden Boy”, parla del suo percorso e del legame con l’Inter.
Nel Matchday Programme dedicato alla sfida di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, a prendersi la scena è stato Pio Esposito, il talentuoso centravanti nerazzurro che sta attirando sempre più attenzioni. A soli 19 anni, il giovane attaccante — fresco vincitore del prestigioso premio Best Italian Golden Boy — ha raccontato la sua crescita dentro e fuori dal campo, offrendo uno sguardo sincero sul suo percorso e sui valori che lo guidano ogni giorno.
Parlando del suo debutto e dei primi insegnamenti ricevuti, Pio Esposito ha voluto ricordare con gratitudine il suo primo allenatore all’Inter, Davide Aggio:
«Credo che la lezione più importante sia stata quella di capire cosa significhi far parte di un club come l’Inter. Fin da subito ci è stato insegnato quanto sia fondamentale comportarsi con rispetto e professionalità, perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale.»
Uno dei legami più forti della sua giovane carriera è quello con Cristian Chivu, tecnico con cui ha condiviso diverse tappe della crescita professionale. Pio Esposito ha raccontato:
«Con Chivu ho un rapporto bellissimo. Siamo cresciuti insieme, ognuno nel proprio ruolo. Dalla mia esperienza nell’U14 fino alla Primavera e poi in Prima Squadra, ci siamo ritrovati più volte. Mi ha responsabilizzato molto, anche con la fascia da capitano. È una persona che stimo profondamente.»
Durante l’intervista, Pio Esposito ha parlato anche del legame con i fratelli Sebastiano e Salvatore, entrambi calciatori professionisti, rivelando cosa ammira di loro:
«Da Salvatore prenderei la visione di gioco, da Sebastiano la facilità del primo controllo orientato.»
Il giovane attaccante nerazzurro ha poi sottolineato l’importanza della determinazione nel suo percorso:
«La voglia di lavorare è ciò che ha fatto la differenza per me. Non mi sono mai fermato, e la crescita fisica avuta durante l’esperienza allo Spezia mi ha aiutato moltissimo.»
Determinazione, umiltà e senso di appartenenza sono i tratti che contraddistinguono Pio Esposito, oggi considerato una delle promesse più brillanti del calcio italiano. La sua storia all’Inter è solo all’inizio, ma il suo atteggiamento e la maturità dimostrata lasciano presagire un futuro luminoso.
Con la sua grinta e la sua dedizione, Pio Esposito rappresenta perfettamente lo spirito dell’Inter: lavorare in silenzio, credere nei propri mezzi e non smettere mai di sognare.
