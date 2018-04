Fiorentina, Pioli si tatua Astori: DA13 sulla pelle – FOTO

A Pioli Astori rimarrà sulla pelle: il tecnico della Fiorentina si è fatto scrivere il numero e le iniziali del capitano sul braccio sinistro

La perdita di Davide Astori è una ferita impossibile da rimarginare per la Fiorentina. Stefano Pioli, tecnico dei viola, ha deciso di portare il ricordo del capitano per sempre con sé. Oggi si è recato da un tatuatore in terra toscana e si è fatto scrivere le iniziali e il numero di Astori sulla pelle. DA13 adesso campeggia sul braccio sinistro dell’allenatore della Fiorentina. Fin dal 4 marzo, giorno della morte di Astori, Pioli ha cercato di far giocare con la mente più leggera possibile i suoi calciatori e ha centrato cinque vittorie in cinque match.

Oggi ha reso effettiva la decisione presa qualche giorno fa, si è fatto scrivere le iniziali e il numero di Astori sul braccio e ha compiuto un gesto che molti tifosi della Viola stanno esaltando sui social network. Così come il mister, ha fatto tempo fa Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro si è fatto tatuare le iniziali e il numero del capitano. Tra l’altro Biraghi ha segnato il suo unico gol in stagione su assist di Astori, una settimana prima della dipartita del difensore centrale.