Pioli: «Spero che questo fuoco che abbiamo rimanga sempre acceso»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

«Ho chiamato tutti per fare gli auguri di buon Natale perché so che dopo sarebbero scappati per raggiungere le famiglie. Vincere è sempre una soddisfazione, sono orgoglioso della mia squadra perché veramente stanno facendo qualcosa di importante».

MERCATO – «L’area tecnica è molto competente e capace, sappiamo che se ci saranno le occasioni le sfrutteremo».

OBIETTIVI – «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati arrivato persino a guidare la classifica al primo posto. La differenza è questo fuoco che abbiamo e che spero resti sempre acceso».