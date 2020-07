Pioli: «Non mi aspetto tanti acquisti ma solo qualche miglioria»

Pioli ha parlato al termine della gara con la Sampdoria, ovviamente si inizia a parlare di mercato ma attenzione all’Europa

NON MOLTI ACQUISTI- «Se non dovessimo fare i preliminari sarebbe un vantaggio, da domenica concederò tre settimane di riposo ai ragazzi, ci garantirebbe di cominciare la stagione con una tempistica che ci permetterebbe di cominciare bene la stagione. Tuttavia ho tanti ragazzi giovani e la mentalità giusta, non sono preoccupato. Io credo che la società giustamente stia puntando sulla continuità, credo che qualche miglioria si possa avere lavorando sul calciomercato, ma non occorrono tanti acquisti».