Pisa, esordio in Serie A per il Louis Buffon

Pisa, esordio in Serie per il Louis Buffon. Dopo il debutto in Coppa Italia il figlio d’arte è subentrato nella sfida con il Bologna

Da Buffon a Buffon, un cerchio che si chiude, una favola che si ripete. Oggi, 5 ottobre 2025, è una data che entra nella storia del calcio italiano: Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha fatto il suo esordio in Serie A. E lo ha fatto a 17 anni, proprio come papà Gigi ai tempi del Parma.

Un incrocio del destino, un passaggio di consegne che ha emozionato tutti. Louis Thomas, esterno offensivo classe 2007 in forza al Pisa, ha collezionato i suoi primi minuti nel massimo campionato, lanciato nella mischia dal suo tecnico, Alberto Gilardino. Per lui, dopo il debutto in Serie B dello scorso anno e quello in Coppa Italia di poche settimane fa, si tratta della consacrazione definitiva nel calcio dei “grandi”.

Cresciuto nella Primavera del Pisa, con cui lo scorso anno ha messo a segno 8 gol in 27 presenze, il figlio d’arte sta bruciando le tappe. Il suo talento non è passato inosservato, e ora è pronto a scrivere la sua, di storia, con un cognome pesantissimo sulle spalle. La notizia del suo esordio ha subito fatto il giro del web, emozionando in particolare i tifosi della Juve, che in suo padre hanno visto per vent’anni un capitano, un simbolo e una leggenda.

La dinastia dei Buffon continua, questa volta non tra i pali, ma sulla fascia, a caccia di gol e di assist. La Vecchia Signora e tutto il calcio italiano osservano con affetto e curiosità i primi passi di un ragazzo che porta con sé un’eredità enorme, ma che ha tutto il talento per costruirsi la sua strada.