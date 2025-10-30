Pisa News
Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi! Tutti le informazioni
Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida stadio Arena Garibaldi valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26
La Lazio ha battuto la Juventus all’Olimpico e ha potuto celebrare il successo insieme ai propri tifosi. Una vittoria importante, che però non deve trasformarsi in euforia: archiviati i cori e l’entusiasmo del triplice fischio, la squadra di Sarri ha subito rivolto l’attenzione al prossimo impegno, consapevole che la stagione richiede continuità e concentrazione.
In un’annata senza coppe europee, il match di giovedì segnerà il primo turno infrasettimanale per i biancocelesti. L’obiettivo sarà capitalizzare l’entusiasmo generato dal successo contro i bianconeri per confermarsi anche lontano da Roma, lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà e i risultati altalenanti che hanno caratterizzato l’avvio di campionato.
La sfida contro il Pisa è in programma il 30 ottobre alle 20.45 alla Cetilar Arena. L’incontro sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn — disponibile in streaming live e on demand tramite app e sito ufficiale — e su Sky attraverso i canali dedicati, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di seguire la partita.
