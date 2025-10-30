 Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi! Tutti le informazioni
Connect with us

Pisa News

Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dello stadio Arena Garibaldi! Tutti le informazioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

55 secondi ago

on

By

Zaccagni

Pisa Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida stadio Arena Garibaldi valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio ha battuto la Juventus all’Olimpico e ha potuto celebrare il successo insieme ai propri tifosi. Una vittoria importante, che però non deve trasformarsi in euforia: archiviati i cori e l’entusiasmo del triplice fischio, la squadra di Sarri ha subito rivolto l’attenzione al prossimo impegno, consapevole che la stagione richiede continuità e concentrazione.

In un’annata senza coppe europee, il match di giovedì segnerà il primo turno infrasettimanale per i biancocelesti. L’obiettivo sarà capitalizzare l’entusiasmo generato dal successo contro i bianconeri per confermarsi anche lontano da Roma, lasciandosi definitivamente alle spalle le difficoltà e i risultati altalenanti che hanno caratterizzato l’avvio di campionato.

La sfida contro il Pisa è in programma il 30 ottobre alle 20.45 alla Cetilar Arena. L’incontro sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn — disponibile in streaming live e on demand tramite app e sito ufficiale — e su Sky attraverso i canali dedicati, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di seguire la partita.

LEGGI ANCHE – Gila Lazio, il centrale è sempre più il perno della squadra di Sarri. Ma sul futuro ci sono molti dubbi. Le ultimissime sul difensore biancoceleste

Related Topics:

Pisa News

Pisa Lazio, i convocati di Alberto Gilardino: le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

2 ore ago

on

30 Ottobre 2025

By

Gilardino
Continue Reading

Pisa News

Pisa Lazio, conferenza stampa Gilardino. Le sue parole: «Contro la Lazio servirà una gara perfetta. Rocchi? Facciamo letteratura arbitrale. Serve concretezza, ma confido nei miei giocatori»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 ore ago

on

29 Ottobre 2025

By

Gilardino
Continue Reading