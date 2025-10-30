 Pisa Lazio, fischio d’inizio della sfida di Serie A posticipato: ecco cosa è successo! La ricostruzione
Pisa Lazio, fischio d’inizio della sfida di Serie A posticipato: ecco cosa è successo! La ricostruzione

Pisa Lazio, gara al via con cinque minuti di ritardo: il motivo del rinvio al fischio d’inizio. Ecco che cosa è successo

La sfida tra Pisa e Lazio, valida per la nona giornata di campionato e in programma alle 20:45 alla Cetilar Arena, è cominciata con qualche minuto di ritardo.

Le due squadre erano già schierate sul terreno di gioco quando il direttore di gara Davide Massa ha deciso di rinviare il fischio d’inizio a causa di un inconveniente tecnico: un malfunzionamento alla ricetrasmittente di un assistente arbitrale.

Il problema al microfono ha reso necessario un breve intervento per ripristinare la corretta comunicazione tra i membri della terna arbitrale. Dopo circa cinque minuti, risolta la difficoltà, la partita ha potuto prendere regolarmente il via.

