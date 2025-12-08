 Pisa Parma, Gilardino: «Peccato per la sconfitta. Su cosa dobbiamo migliorare...» - Calcio News 24
Parma News

Pisa Parma, Gilardino: «Peccato per la sconfitta. Su cosa dobbiamo migliorare…»

4 minuti ago

Pisa Parma, le dichiarazioni di Gilardino nel post partita della sfida persa dai suoi ragazzi in casa. Cosa ha detto il tecnico dei toscani

Nel post partita di Pisa Parma Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani.

PARTITA – «E’ stata una buona prestazione. Abbiamo creato tanto, ma non è arrivato il gol. Peccato per la sconfitta»

DOVE MIGLIORARE -«La strada è quella giusta. Dobbiamo continuare in questo modo ed essere più cinici»

