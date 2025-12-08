Pisa Parma, Gilardino: «Peccato per la sconfitta. Su cosa dobbiamo migliorare...» - Calcio News 24

Parma News
Pisa Parma, Gilardino: «Peccato per la sconfitta. Su cosa dobbiamo migliorare…»
Pisa Parma, le dichiarazioni di Gilardino nel post partita della sfida persa dai suoi ragazzi in casa. Cosa ha detto il tecnico dei toscani
Nel post partita di Pisa Parma Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani.
PARTITA – «E’ stata una buona prestazione. Abbiamo creato tanto, ma non è arrivato il gol. Peccato per la sconfitta»
DOVE MIGLIORARE -«La strada è quella giusta. Dobbiamo continuare in questo modo ed essere più cinici»
