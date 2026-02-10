Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1′ nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica. L’idea dello svedese

Tra i tanti nodi da sciogliere per tentare una disperata rincorsa alla salvezza, il nuovo tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, deve risolvere il “rebus” tattico legato a Matteo Tramoni. Come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore svedese ha approcciato la sua avventura in Toscana con un chiaro ordine di priorità: prima blindare la retroguardia, poi pensare a offendere. Il pareggio a reti bianche nello scontro diretto contro il Verona ha portato il primo clean sheet esterno della stagione, ma ha certificato un attacco sterile e un record negativo condiviso con il Wolverhampton: una sola vittoria in tutto il campionato.

Al “Bentegodi”, a farne le spese è stato proprio il talentuoso fantasista corso. Per la prima volta escluso per scelta tecnica, Tramoni ha pagato le esigenze di equilibrio difensivo.

SCELTA TECNICA – «Non ha giocato per motivi tattici».

Così Hiljemark ha giustificato l’esclusione nel post-partita, aggiungendo un capitolo alla stagione complicata del numero 10 dei Nerazzurri. Già sotto la precedente gestione di Alberto Gilardino, il giocatore aveva faticato a trovare la giusta collocazione nel rigido 3-5-2, finendo quasi per essere ceduto al Palermo nelle ultime ore della sessione invernale di mercato.

Ora però la musica deve cambiare necessariamente. Venerdì sera alla “Cetilar Arena” arriva il Milan, seconda forza del torneo, e il Pisa non può più permettersi calcoli. Hiljemark sta preparando un 3-4-3 più spregiudicato per provare a scardinare la difesa dei Rossoneri e migliorare il pessimo score di soli 3 gol segnati tra le mura amiche. Tramoni è pronto a riprendersi la scena, ma dovrà vincere il ballottaggio con Samuel Iling-Junior, l’esterno offensivo inglese arrivato a gennaio e ancora in attesa dell’esordio assoluto. Che sia dal primo minuto o a gara in corso, la fantasia dell’ex Cagliari sarà l’arma in più per tentare l’impresa.