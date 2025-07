Pisa, nuovo rinforzo per Gilardino: si accelera per Denoon, l’ufficialità attesa a ore

Il Pisa pronto a chiudere per Daniel Tyrell Denoon: il difensore svizzero è arrivato in città, chiusura attesa a breve

Il Pisa accelera sul mercato e conferma l’arrivo di Daniel Tyrell Denoon, difensore centrale classe 2002 proveniente dallo Zurigo. Sebbene l’ufficialità manchi ancora per questioni burocratiche, il calciatore ha già firmato un contratto fino al 2029 e superato le visite mediche. Lo svizzero, che nell’ultima stagione ha collezionato 15 presenze nel massimo campionato elvetico ed è nel giro della nazionale Under 21, è approdato a Pisa per circa un milione di euro, cifra sborsata dal club nerazzurro.

L’obiettivo principale per la difesa resta però l’argentino Mariano Troilo, 22 anni, attualmente al Belgrano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intesa tra il giocatore e il Pisa è già stata trovata, mentre le trattative con il club argentino proseguono. Il presidente Artime, inizialmente fermo a una richiesta di 9,5 milioni, ha abbassato la sua richiesta a 6 milioni, mentre il Pisa rimane su una base di 4 milioni. Una soluzione a metà strada, con l’inserimento di bonus, sembra possibile entro la chiusura del mercato argentino fissata al 24 luglio. Sempre dall’Argentina potrebbe arrivare anche il giovane trequartista Vignolo, 18 anni, in forza al Racing di Cordoba, con trattative in fase avanzata.

In Italia il Pisa ha riavviato la trattativa per il portiere Scuffet, 29 anni, ex Cagliari e Napoli, e la chiusura del contratto fino al 2027 appare imminente. Nel ruolo di terzo portiere sarà confermato Nicolas, 37 anni, che avrà un ruolo di leadership nello spogliatoio guidato da Gilardino.

Caldo anche il fronte Napoli, dove il Pisa punta a chiudere per Simeone, 30 anni. Il presidente Corrado ha definito l’attaccante «un sogno di mezza estate» e la trattativa è aperta, nonostante la distanza tra domanda (8 milioni) e offerta (4 milioni) resti ampia. Con il club partenopeo si negozia anche per Zerbin, 26 anni. Sul fronte uscite, cresce l’interesse di Spezia e Catanzaro per Beruatto, 26 anni, che potrebbe lasciare presto Pisa.