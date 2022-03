Pisacane: «Cagliari è stata una tappa fondamentale per la mia vita»

L’ex calciatore del Cagliari, Fabio Pisacane, si è raccontato durante un’intervista a BGR. Ecco le sue parole

CAGLIARI – «Se ripenso a quando sono arrivato, nemmeno io avrei pensato di fermarmi per tutto questo a tempo a Cagliari. Tutta la mia famiglia è contenta di questa scelta. Non mi fermo mai a guardare indietro, ma Cagliari resta una tappa fondamentale per la mia vita».

LA MALATTIA – «9 settembre 2001, una mattina mi svegliai e mi accorsi che a 14 anni sono dovuto crescere in fretta. Dalla sera alla mattina mi sono ritrovato paralizzato in un letto di ospedale ma la malattia non è venuta per uccidermi. Quella è venuta per fortificarmi e mi ha aiutato a vincere altre sfide».

