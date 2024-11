Calciomercato Lazio, idea dal Brasile: biancocelesti forti su Piton! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, l’ultima idea arriva dal Brasile: i biancocelesti sono forti su Piton! L’indiscrezione e le ultime

Il calciomercato Lazio è al lavoro per garantire al neo tecnico Baroni una rosa adeguata per il proseguo della stagione e per continuare a sorprendere come in questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da Fussnalleuropa, giornale brasiliano, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino del Vasco Da Gama, ovvero Piton.

Sul calciatore brasiliano, però, ci sarebbero gli occhi anche di altre squadre italiane come la Roma, la Fiorentina e il Milan. Il cartellino del calciatore dispone di una clausola di svincolo di 9 milioni di euro. Situazione da monitorare.