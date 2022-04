Pjaca, i dubbi del Torino sul riscatto del croato

I granata non hanno ancora deciso del futuro di Marko Pjaca: il croato in prestito dalla Juve potrebbe essere riscattato, ma ci sono ei dubbi

Dopo l’ennesima stagione martoriata dagli infortuni, il futuro di Pjaca è ancora un dubbio. Secondo quanto riportato dalla Stampa l’attaccante croato non ha convinto Juric e quindi in estate si dovrà decidere si riscattarlo o no.

Il cartellino del calciatore è della Juventus, che lo ha girato in estate al Torino.