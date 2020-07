Pjanic al Barcellona, le lacrime durante la festa in famiglia – VIDEO

Pjanic al Barcellona, festa in famiglia: Miralem non riesce a trattenere le lacrime, ecco il video dell’ormai ex centrocampista della Juve

Con il trasferimento al Barcellona Miralem Pjanic ha coronato il sogno di una vita, ovvero quello di vestire la maglia blaugrana. Durante una festa in suo onore, l’ex centrocampista della Roma non è riuscito a trattenere le lacrime: tanta l’emozione per questa sua nuova tappa. Troppa la carica emotiva, come documentato da Tyc Sports. Ecco il video: