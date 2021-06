Pjanic Juve, si può fare: l’assist arriva da Koeman

Calciomercato Juventus: la permanenza di Miralem Pjanic al Barcellona sarebbe in bilico a causa della permanenza in blaugrana di Koeman

Come appreso da Juventusnews24 da fonti spagnole, la permanenza di Koeman sulla panchina del Barça spingerebbe Pjanic all’addio. L’ambiente attorno al centrocampista, inoltre, conferma che l’idea di tornare alla Juve lo affascina molto, specialmente con il nuovo insediamento di Allegri. Il nodo, comunque, resta il tipo di operazione: bisognerà capire quale formula potrebbero trovare Juventus e Barcellona, magari in un altro scambio di giocatori come successo proprio l’estate scorsa tra Pjanic e Arthur.

