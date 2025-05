Playoff Serie B, Aglietti: «Spezia favorito, ma può esserci una sorpresa. Vedo bene questa squadra»

Playoff Serie B, le parole di Alfredo Aglietti sulla lotta per l’ultimo posto disponibile per la promozione nella massima serie

Alfredo Aglietti ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei playoff Serie B che inizieranno a breve.

SITUAZIONE PLAYOFF – «La posizione di classifica fa tanto. Spezia e Cremonese, dopo il tour de force finale, ora hanno più tempo per recuperare energie. Contano anche la qualità dell’organico e l’aspetto psicologico: penso a squadre che hanno la pressione per vincere come il Palermo e non hanno la mente libera come le altre. Il campionato ha espresso i suoi valori, lo Spezia ha conteso fino alle ultime giornate il secondo posto al Pisa e quindi è giusto che si senta favorito. Poi c’è la Cremonese: loro con andata e ritorno possono gestire meglio. Ma attenzione: chi non ha nulla da perdere gioca senza pressione e può anche fare l’impresa».

SORPRESA – «La sorpresa dico che possa essere la Juve Stabia, che ha fatto un campionato eccellente e si merita tanti complimenti. Conoscendo Pagliuca non è uno che si accontenta. Bisogna solo capire se la stanchezza manifestata nelle ultime partite è reale o è stata figlia della gestione del finale».